São Caetano anuncia a contratação de Walter até o final do Campeonato Paulista

No Azulão, o atacante chega com a difícil missão de tentar manter a equipe na elite do futebol estadual

Reprodução/@leo_lima1999/ ADSC Walter fechou com o São Caetano até o fim do Paulistão 2021



O São Caetano oficializou na tarde desta sexta-feira, 16, a contratação do atacante Walter até o final do Campeonato Paulista 2021. O jogador de 31 anos se apresentou no estádio Anacleto Campanella, passou por exames médicos, firmou vínculo com o clube do ABC. Desta forma, o centroavante terá a sua primeira passagem pelo futebol de São Paulo – a ideia do Azulão é inscrever o atleta a tempo para o confronto diante do São Bento, marcado para a próximo segunda-feira, 19, fora de casa, em Sorocaba.

Walter rescindiu seu contrato com o Vitória na última terça-feira, 13, alegando problemas pessoais. Anteriormente, ele passou por vários clubes, como Internacional, Porto, Cruzeiro, Fluminense, Athletico, Goiás, Paysandu, CSA. O atacante, no entanto, viveu um período conturbado entre 2018 e 2020, quando ficou afastado do futebol por ser flagrado no antidoping por ter usado medicamentos para emagrecer – o atleta briga para perder peso há anos.

No São Caetano, ele chega com a difícil missão de tentar manter a equipe na elite do futebol paulista. Até o momento, o Azulão fez seis partidas, perdeu cinco e empatou uma, somando apenas um ponto e ocupando a última posição da classificação geral – os dois piores colocados disputarão a A 2 no ano que vem. Assim, o clube do ABC tem mais seis partidas nas próximas semanas para conseguir o seu objetivo.