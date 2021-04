Vampeta arrisca palpite para Palmeiras e São Paulo no Campeonato Paulista; confira

O comentarista do Grupo Jovem Pan fez uma projeção para o Choque-Rei durante o ‘Esporte em Discussão’

Montagem sobre fotos/ReproANDERSON PAPEL/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Vampeta deu a sua opinião sobre Palmeiras x São Paulo



Palmeiras e São Paulo chegam em momentos distintos para o clássico desta sexta-feira, 16, marcado para as 22 horas, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. O Alviverde vai pressionado ao Choque-Rei após ser vice-campeão na Supercopa do Brasil e na Recopa Sul-Americana. O Tricolor, por sua vez, está invicto desde a retomada do futebol, com três vitórias em três partidas disputadas. As estratégias dos treinadores também serão diferentes. Enquanto Abel Ferreira colocará em campo um time reserva, Hernán Crespo apostará no que tem de melhor. Ainda assim, o comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, acredita que o Verdão será o vencedor do embate.

“O São Paulo está bem, motivado, com um ambiente bom e buscando acabar com essa sequência sem títulos. O time está apresentando um bom jogo com a chegada do Crespo e esse clássico será um parâmetro. Não sei qual time do Palmeiras começará jogando, mas mesmo quem está no banco tem condições de ser titular. Vai ser um bom jogo para medir forças. Até para o Palmeiras ser recuperar dos dois vices. Para mim, a maior responsabilidade é do Palmeiras porque vem com essas derrotas e joga em casa. Meu palpite é 2 a 1 para o Palmeiras”, disse o pentacampeão do mundo com a seleção brasileira no programa “Esporte em Discussão”, nesta sexta-feira.

Assista ao debate abaixo: