Internacional anuncia retorno de Luiz Adriano; veja detalhes 

Revelado nas categorias de base do clube, o atacante participou da campanha do título do Mundial de 2006

Divulgação/Twitter/@SCInternacional Luiz Adriano assinou com o Internacional até a metade de 2024



O Internacional anunciou na manhã desta quarta-feira, 22, a contratação do atacante Luiz Adriano. De acordo com a nota do Colorado, o centroavante de 35 anos assinou vínculo até 30 de junho de 2024, ou seja, de uma temporada e meia. Revelado nas categorias de base do clube, o jogador participou da campanha do título mundial em 2006, inclusive marcando na semifinal diante do Al Ahly (Egito). Na Europa, o atleta também passou por Shakhtar (Ucrânia), Milan (Itália) e Spartak (Rússia). No Brasil, Luiz Adriano ainda jogou no Palmeiras, sendo bicampeão da Libertadores da América e campeão da Copa do Brasil.