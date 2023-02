Ferraresi se empolga com vitória do São Paulo: ‘Se ganhar o Estadual, fico sem roupa na Avenida Paulista’

Defensor venezuelano está lesionado e deve retornar ao Tricolor somente no segundo semestre de 2023

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Nahuel Ferraresi, do São Paulo, durante partida diante do Palmeiras



O zagueiro Nahuel Ferraresi, do São Paulo, se empolgou com a vitória por 3 a 0 diante do São Bento, em pleno Walter Ribeiro, na última terça-feira, 21, pela décima rodada do Campeonato Paulista 2023. Em live na Twich, o defensor venezuelano disse que ficará sem roupa na Avenida Paulista, a principal via da capital, caso o Tricolor conquiste o Estadual neste ano. “Se formos campeões do Campeonato Paulista, eu vou na Avenida Paulista e fico sem roupa. Mano, eu juro! É sério! Só fico com uma cueca! Eu vou ser preso se for pra Avenida Paulista de cueca?”, declarou o jogador. Titular neste começo de temporada, Ferraresi rompeu o ligamento do joelho direito no terceiro jogo do time, diante do Palmeiras, no Allianz Parque. Após passar por uma cirurgia, o atleta deverá retornar aos gramados somente na metade do ano. A equipe de Rogério Ceni, por sua vez, garantiu a classificação às quartas de final com duas partidas de antecedência e vai enfrentar Água Santa ou Mirassol na próxima fase.