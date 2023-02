Seleção feminina enfrenta EUA e pode ser campeã da SheBelieves Cup nesta quarta-feira; veja como

Para ficar com o título, a Canarinho precisa ganhar das norte-americanas de goleada e ainda dependerá do resultado do jogo entre Canadá e Japão

Thais Magalhães/CBF Marta deve estar em campo no confronto do Brasil contra EUA



A seleção feminina entra em campo a partir das 21h07 (de Brasília) desta quarta-feira, 22, para enfrentar os Estados Unidos, em Frisco, no Texas, pela terceira e última rodada da SheBelieves Cup. Após ganhar do Japão e ser derrotado pelo Canadá, o Brasil chega com chances de ser campeão do torneio, mas não depende apenas de si. Para ficar com o título, a Canarinho precisa ganhar das norte-americanas de goleada e ainda dependerá do resultado das canadenses sobre as japonesas. Atualmente, as estadunidenses lideram a competição com 6 pontos e três gols de saldo. O Canadá é o segundo colocado, com 3 pontos e saldo zero, à frente do Brasil, com 3 pontos e saldo de menos um gol. Sem a zagueira Kathellen, que se lesionou na última partida, a seleção deve entrar em campo com: Lorena; Lauren, Tainara, Rafaelle e Tamires; Ary Borges, Kerolin, Nycole e Adriana; Bia Zaneratto e Debinha. Retomando a forma física depois de ficar 11 meses parada, Marta deve sair do banco de reservas mais uma vez.