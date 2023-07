Internacional confirma Coudet na vaga de Mano Menezes; Bruno Henrique também é anunciado

Colorado assinou com treinador argentino até dezembro; meio-campista chega com contrato até o fim de 2025

Divulgação/Internacional Eduardo Coudet (esquerda) ao lado do presidente do Internacional, Alessandro Barcellos



O Internacional tratou de fazer dois anúncios na manhã desta quarta-feira, 19. Primeiro, a diretoria comandada pelo presidente Alessandro Barcellos confirmou o técnico Eduardo Coudet como substituto de Mano Menezes, demitido no início desta semana. Em comunicado, o Colorado informou que o argentino assinou contrato válido até o fim da temporada. Desta forma, o “Chaco” fará sua segunda passagem pelo comando técnico do time gaúcho. Em 2020, ele esteve por 11 meses à frente do clube do gaúcho, colecionando aproveitamento de 61,5%, deixando o Inter como líder do Campeonato Brasileiro, classificado para as oitavas-de-final da Copa Libertadores e para as quartas-de-final da Copa do Brasil. Além dele, também chegam a Porto Alegre o auxiliar Lucho González, o preparador físico Octavio Manera, o auxiliar de preparação física Guido Cretari e o analista de desempenho Carlos Fernández.

Logo na sequência, o Internacional usou as redes sociais para oficializar a chegada do meio-campista Bruno Henrique, que estava no Al Ittihad (Arábia Saudita). O jogador de 33 anos, que coleciona passagens de sucesso por Palmeiras e Corinthians, assinou vínculo válido até o fim de 2025. Além de ser campeão do Brasileiro com as duas equipes paulistas, o volante ganhou a Libertadores da América de 2020 com o Verdão. “O homem que parou Cristiano Ronaldo, venceu a América e agora defende o Clube do Povo”, comemorou o Colorado. Desta forma, o Inter se prepara para enfrentar o River Plate nas oitavas de final da Libertadores, além de dar continuidade no Brasileiro – atualmente, os gaúchos ocupam a 11ª posição.