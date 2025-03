Newcastle United vence Liverpool, conquista Copa da Liga Inglesa e quebra jejum de títulos de 70 anos

Partida decisiva foi realizada no icônico estádio de Wembley, local onde o clube já havia celebrado a conquista da Copa da Inglaterra em 1955

O Newcastle United conquistou a Copa da Liga Inglesa ao derrotar o Liverpool por 2 a 1, encerrando um longo jejum de 70 anos sem títulos nacionais. A partida decisiva foi realizada no icônico estádio de Wembley, local onde o clube já havia celebrado a conquista da Copa da Inglaterra em 1955. Os jogadores brasileiros Joelinton e Bruno Guimarães se destacaram durante o confronto, sendo Guimarães o responsável por erguer o troféu após o apito final. A derrota foi um duro golpe para o Liverpool, que já havia enfrentado a frustração de ser eliminado da Liga dos Campeões.

O primeiro tempo foi marcado por um desempenho sólido do Newcastle, que se mostrou firme na defesa e conseguiu abrir o placar com um gol de Burn, que aproveitou um escanteio para cabecear a bola para o fundo das redes. No segundo tempo, Isak ampliou a vantagem para 2 a 0, colocando o time em uma posição confortável. Apesar da reação do Liverpool, que conseguiu marcar com Chiesa, o esforço não foi suficiente para evitar a derrota.

