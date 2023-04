Internacional derrota Goiás e entra no G4 do Brasileiro; Mano Menezes recusa Corinthians

Uruguaio Carlo De Pena, que vive excelente fase, acertou um lindo chute sem pulo, marcando o único gol da partida

MAX PEIXOTO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO De Pena marcou na vitória do Internacional sobre o Goiás



O Internacional confirmou o favoritismo na noite deste domingo, 30, ao derrotar o Goiás por 1 a 0, no Beira-Rio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O uruguaio Carlo De Pena, que vive excelente fase, acertou um lindo chute sem pulo, marcando o único gol da partida. Com o resultado, o Colorado foi aos sete pontos e subiu para a quarta colocação. O Esmeraldino, por sua vez, permanece com três pontos, no 15º lugar. Além da vitória, outro motivo de comemoração para os torcedores gaúchos foi a confirmação de Mano Menezes no cargo de treinador. Em entrevista concedida antes do duelo diante dos goianos, o técnico afirmou que não deixará o clube de Porto Alegre para voltar ao Corinthians. “Nada (a falar sobre interesse do Corinthians). Não estou no mercado. Tenho contrato. Os torcedores do Inter, os que querem, podem ficar tranquilos. Vou cumprir meu contrato”, disse, em conversa com a TV Globo. O profissional, vale lembrar, tem vínculo com o Inter até o fim do ano. O Alvinegro paulista, desta forma, segue em busca de um substituto para Cuca, que pediu demissão após forte pressão dos corintianos.