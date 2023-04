Após polêmica, Wallace retorna ao Cruzeiro e faz ponto do título na Superliga de Vôlei

Oposto cruzeirense foi punido por incitar violência contra o presidente Lula, mas conseguiu liminar do STJD e foi decisivo na final contra o Minas

Reprodução/Instagram/@wallaceleandro08 Wallace comemorando ponto pelo Cruzeiro



O Cruzeiro conquistou seu oitavo título na Superliga de Vôlei neste domingo, 30, ao derrotar o Minas, em São José dos Campos (SP), por 3 sets a 0 (25/18, 25/19 e 25/20) – até então, os rivais estavam empatados na lista de maiores vencedores do torneio nacional, com sete taças para cada. O grande destaque, sem dúvida, foi o ponteiro cubano Lópes, eleito MVP da competição, principal jogador em quadra na decisão e melhor ponteiro do campeonato. Os holofotes, entretanto, ficaram em Wallace Souza, que retornou à equipe cruzeirense após uma punição por incitar violência contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) através das redes sociais. O oposto, na verdade, deveria cumprir uma pena de 90 dias de suspensão determinada pelo Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (COB). A equipe mineira, porém, obteve uma liminar pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no dia 12 de abril.

Iniciando a partida no banco de reservas, o ex-atleta da seleção brasileira entrou no jogo em alguns momentos e pôde fechar o terceiro set, fazendo o ponto do título. A participação de Wallace, contudo, ainda pode ser contestada na Justiça, já que o COB é o órgão máximo dos esportes olímpico no Brasil – a entidade, inclusive, já havia alertado que o veterano não poderia descumprir sua decisão. Caso isso ocorra, o caso teria de ser resolvido pelo CAS (Corte Arbitral do Esporte), sediado na Suíça. A decisão, provavelmente, levaria meses.