Bia Haddad vence número 1º do tênis feminino no WTA de Toronto e faz história

Tenista venceu Iga Swiatek por 2 sets a 1 e avançou às quartas de final; essa é a primeira vez que uma brasileira vence a líder do ranking da WTA

Reprodução/ Twitter @timebrasil Bia é primeira brasileira a vencer a líder do WTA na história



A brasileira Bia Haddad Maia teve uma vitória histórica para o tênis brasileiro nesta quinta-feira, 11. Pelas oitavas de final do WTA 1000 de Toronto, no Canadá, a tenista venceu a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo por 2 sets a 1 (6/4, 3/6 e 7/5), e avançou de fase. Essa é a primeira vez que uma brasileira derrota a líder do ranking da WTA na história. Na próxima fase, a adversária será a espanhola Garbiñe Muguruza ou a suíça Belinda Bencic. Neste ano, Bia está colecionando grandes resultados. Foi campeã no WTA de Birmingham, chegou à final do Australian Open e à semifinal do WTA de Eastbourne. Melhor brasileira ranqueada na WTA, Bia está com 26 anos e é o principal nome do simples feminino do país.