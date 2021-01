Internacional goleia o São Paulo por 5 a 1 e assume liderança do Campeonato Brasileiro

Comandados de Abel Braga saíram na frente com gols de Vitor Cuesta e Caio e hat-trick de Yuri Alberto; Luciano diminuiu para o tricolor

Ricardo Duarte | SC Internacional Yuri Alberto comemorando gol contra o São Paulo



O Internacional venceu o São Paulo por 5 a 1 em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro e assumiu a liderança da competição. O destaque da partida foi o atacante Yuri Alberto, que marcou três gols pelo Colorado.No momento, o Em jogo movimentado, o time comandado pelo técnico Abel Braga mostrou superioridade e anulou o tricolor durante o primeiro tempo. Com oito minutos, Vitor Cuesta abriu o placar em uma jogada aérea. Aos 23, Caio ampliou a vantagem dos gaúchos. Depois disso, o São Paulo começou a tentar reagir, conseguindo diminuir a diferença com Luciano, que retornou ao time titular, aos 35 minutos. Nos últimos minutos os paulistas conseguiram igualar o jogo, mas a situação mudou com o fim do primeiro tempo.

Voltando do intervalo, o Tricolor tentou ir para cima e empatar o jogo, mas parou no sistema defensivo do Internacional. Entretanto, a situação piorou quando Yuri Alberto marcou seu primeiro gol na partida. Abalado, o São Paulo foi para o ataque e abriu espaços que o Colorado explorou no contra-ataque. COm isso, Yuri marcou outros dois gols e decretou a derrota do Tricolor. Com o resultado, o time de Fernando Diniz estacionou nos 57 pontos, e viu o Inter chegar aos 59, se isolando na liderança da competição. No fim de semana, pela 32ª rodada do campeonato, o Inter enfrenta o Grêmio no clássico gaúcho enquanto o São Paulo enfrenta o Coritiba.