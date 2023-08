Internacional leva virada do River Plate, fora de casa, nas oitavas da Libertadores

Colorado perdeu de 2 a 1 e precisará vencer o jogo da próxima semana para se classificar

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Solari marcou os dois gols da vitória do River Plate em casa



O Internacional foi até a Argentina para enfrentar o River Plate no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores e perdeu, de virada, por 2 a 1. Em um duelo de amigos entre Coudet e Demichelis, o River tomou as iniciativas jogando em casa e criou mais, com o Inter se defendendo na primeira etapa. Mas nos acréscimos, o Colorado saiu na frente com gol de Enner Valencia, de cabeça. No segundo tempo, aos 20 minutos, Solari bateu cruzado e empatou o jogo. Os argentinos voltaram bem melhor e ampliaram aos 34, novamente com Solari. O resultado coloca o Colorado em situação complicada para o jogo do próximo dia 8, no Beira-Rio. A equipe terá de vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas. Nesta terça, também jogaram Fluminense (que empatou fora de casa com o Argentinos Juniors) e Athletico-PR (que perdeu do Bolívar, fora de casa) pela Libertadores.