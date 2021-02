Barcelona perde do Sevilla em primeiro jogo da semifinal da Copa do Rei

Koundé e Rakitic marcaram na vitória por 2 a 0; jogo de volta acontece dia 03 de março no Camp Nou

O Barcelona não está em sua melhor fase. Em 3º na tabela do Campeonato Espanhol, oito pontos atrás do líder Atlético de Madrid, a equipe de Ronald Koeman perdeu nesta quarta-feira, 10, para o Sevilla por 2 a 0 na partida de ida da semifinal da Copa do Rei. No Ramón Sánchez Pizjuán, quem abriu o placar foram os donos da casa. O zagueiro Koundé chutou de fora da área e não deu chances de defesa para o goleiro Ter Stegen, aos 25 minutos do primeiro tempo. Na etapa final da partida, aos 40 minutos, a lei do ex entrou em ação e Ivan Rakitic ampliou o placar em lance de contra-ataque.

Do lado do Barcelona, Lionel Messi deu bastante trabalho para o goleiro Bounou, que estava em um dia inspirado e parou o camisa 10. Sem mais efetividade no ataque catalão, o jogo encerrou em 2 a 0. A partida de volta acontece no dia 03 de março no Camp Nou, às 17h (horário de Brasília). Na outra semifinal, o Athletic Bilbao recebe o Levante nesta quinta-feira, às 17h.