Neymar se lesiona em jogo da Copa da França e vira dúvida para a Champions League

Atacante foi substituído no segundo tempo da vitória contra o Caen; PSG enfrenta o Barcelona na próxima terça-feira, 16

Reprodução/ Twitter Neymar foi capitão do PSG na partida



Nesta quarta-feira, 10, o Paris Saint-Germain venceu o Caen por 1 a 0 na Copa da França e passou de fase. O gol foi marcado por Moise Kean no início do segundo tempo, após assistência de Neymar. Dentro de campo a partida foi bem equilibrada, apesar de enfrentar um grande time, o Caen não se intimidou e teve boas chances no início do jogo. O PSG teve chances de abrir o placar, mas não foi efetivo. No entanto, a história mudou no retorno do intervalo e Neymar encontrou Kean em boa posição para balançar as redes aos três minutos. Dez minutos depois, o brasileiro sofreu entrada dura de Yago e ficou no chão. Substituído, ele foi direto para o vestiário.

A saída do camisa 10 preocupa o PSG para o duelo das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Barcelona, na próxima terça-feira, dia 16, às 17h (horário de Brasília), no Camp Nou. A equipe ainda não se posicionou sobre uma possível lesão do atleta. Antes, porém, da decisão na Champions, a equipe de Maurício Pochettino enfrenta o Nice pelo Campeonato Francês, no sábado, 13, às 13h.