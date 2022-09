Internacional renova com Mano Menezes até o fim de 2023

Treinador chegou em abril e já disputou 31 jogos, sendo 14 vitórias, 13 empates e quatro derrotas

Reprodução/ Internacional Renovação de contrato dividiu a torcida nas redes sociais



Na tarde desta sexta-feira, 09, o Internacional informou a renovação do contrato de Mano Menezes até dezembro de 2023. O treinador chegou ao clube em abril e tinha assinado até o fim desta temporada. O trabalho de Mano à frente do Colorado já contabiliza 31 jogos sendo 14 vitórias, 13 empates e quatro derrotas. Fora das competições internacionais e Copa do Brasil, o Colorado é o 4º na tabela do Campeonato Brasileiro com 43 pontos, oito pontos atrás do líder Palmeiras. A resposta da torcida no anúncio do clube ficou dividida entre os que aprovaram e os que não gostaram da renovação.