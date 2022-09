Gabriel Neves sofre lesão no joelho e deve desfalcar o São Paulo na final da Sul-Americana

O uruguaio sofreu a contusão ainda aos 15 minutos do primeiro tempo do embate contra o Atlético-GO, na noite de quinta-feira, pela semifinal da Copa Sul-Americana 2022

O São Paulo informou na tarde desta sexta-feira, 9, que o meio-campista Gabriel Neves foi diagnosticado com uma lesão no ligamento colateral medial no joelho. O uruguaio sofreu a contusão ainda aos 15 minutos do primeiro tempo do embate contra o Atlético-GO, na noite de ontem, pela semifinal da Copa Sul-Americana 2022. De acordo com o comunicado do clube, o volante não passará por intervenção cirúrgica e seguirá a programação do departamento médico, iniciando o processo de recuperação com os profissionais de fisioterapia do REFFIS. Apesar de não ter um prazo para retornar aos gramados, Neves deve ser baixa na decisão do campeonato continental, diante do Independiente del Valle (Equador), marcado para 1º de outubro, em Córdoba, na Argentina. Contratado em 2021, ele disputou 40 jogos pelo São Paulo, sendo 28 nesta temporada.