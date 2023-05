Internacional sofre e empata em 2 a 2 com o Nacional na Copa Libertadores

Colorado levou gol aos 45 do segundo tempo, mas ainda mantém chances de classificação para as oitavas

MAX PEIXOTO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Internacional está dois pontos atrás do líder Nacional no Grupo B



O Internacional fez o torcedor sofrer na noite desta quarta-feira, 3, no Beira-Rio. O Colorado recebeu o Nacional pela terceira rodada do Grupo B e vencia até os 45 do segundo tempo, mas levou o empate por 2 a 2. O resultado deixa o Internacional em segundo na chave com 5 pontos, e o Nacional é o líder com 7. O Independiente de Medellín tem um ponto e o Metripolitanos 0, esses dois ainda se enfrentam na rodada. O Inter saiu na frente aos 11 minutos com Gabriel Mercado. O jogo parecia fácil para os donos da casa, mas aos 38, Zabala apareceu para empatar o duelo. No segundo tempo, os brasileiros começaram com dificuldades na defesa até que aos 31, Maurício se enrolou com a defesa e ampliou o marcador, mas o VAR revisou e anulou o lance por mão na bola. Mas não demorou muito e aos 38, De Pena chutou cruzado e fez 2 a 1 no ex-time. Aos 44, o Nacional ainda teve uma chance de empatar, mas a bola foi pra fora. Então no lance seguinte, Zabala escorou de cabeça e empatou aos 45. Na próxima rodada, o Colorado viaja para enfrentar o lanterna Metropolitanos.