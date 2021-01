Internacional tem 74% de chance de título; risco do Botafogo cair é de quase 100%

Veja as chances de título, classificação para a Libertadores e de rebaixamento de cada time no Campeonato Brasileiro

Foto: MATHEUS PE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Internacional comemoram vitória contra o Grêmio



Líder do Campeonato Brasileiro, o Internacional conquistou uma vitória épica ao bater o Grêmio por 2 a 1, de virada, no Beira-Rio, quebrando um tabu que perdurava por onze partidas. Para melhorar a situação do Colorado, São Paulo, Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras, os outros times que ainda sonham com o título, tropeçaram no final de semana e viram a distância para o primeiro colocado aumentar. Assim, restando apenas seis rodadas para o término da competição, o time gaúcho tem 74% de chance de título, de acordo com o levantamento feito “Futscience”.

A vantagem do Internacional, atualmente, é de quatro pontos para o segundo colocado São Paulo e sete para o Flamengo, terceiro colocado, mas que possui uma partida a menos. Por isso, o Rubro-Negro é quem aparece como o segundo favorito no Brasileirão, com 13% de chance. Em queda livre, o Tricolor viu a probabilidade de conquistar a taça diminuir consideravelmente, tendo somente 6% na avaliação feita pelo “Futscience”. Atlético-MG (4%), Grêmio (2%) e Palmeiras (1%) são as outras equipes que ainda podem sonhar com o troféu nesta temporada.

Na briga pelo G4, grupo que conseguirá classificação para a fase grupos da próxima edição da Copa Libertadores da América, Internacional (99%), Flamengo (80%) e São Paulo (72%) estão com vagas encaminhadas. Atlético-MG (66%), Grêmio (44%) e Palmeiras (40%) aparecem na sequência – vale lembrar que o Verdão pode garantir sua presença se vencer a Libertadores no próximo sábado ou a Copa do Brasil, diante do Grêmio, em fevereiro.

Já na parte de baixo da tabela, a situação do Botafogo é dramática. Depois de perder o clássico diante do Fluminense, os torcedores do Glorioso viram a chance de permanecer na elite do futebol diminuir – o clube carioca tem quase 100% de chance de rebaixamento. Coritiba (99%) e Goiás (86%) são outros times que devem voltar para a Série B, enquanto Bahia (42%), Sport (32%), Vasco (22%) e Fortaleza (19%) tentam se afastar da zona da degola.