Internacional x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Internacional e Fluminense se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (3), às 18h30, no estádio Beira-Rio

ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO O duelo acontece pela 14ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.



Internacional e Fluminense se enfrentam neste domingo (3), às 18h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pela 14ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.

Onde assistir Internacional x Fluminense ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).