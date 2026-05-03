Jovem Pan > Esportes > Futebol > Internacional x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Internacional x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Internacional e Fluminense se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (3), às 18h30, no estádio Beira-Rio

  • Por Jovem Pan
  • 03/05/2026 14h19
  • BlueSky
ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO fluminense (1) O duelo acontece pela 14ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.

Internacional e Fluminense se enfrentam neste domingo (3), às 18h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pela 14ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.

Onde assistir Internacional x Fluminense ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >