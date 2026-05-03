Internacional x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Internacional e Fluminense se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (3), às 18h30, no estádio Beira-Rio
ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDOO duelo acontece pela 14ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.
Internacional e Fluminense se enfrentam neste domingo (3), às 18h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pela 14ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.
Onde assistir Internacional x Fluminense ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).
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