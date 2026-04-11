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Internacional x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Internacional e Grêmio se enfrentam pelo Brasileirão neste sábado, às 20h30, no Estádio Beira-Rio; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

  • Por Jovem Pan
  • 11/04/2026 16h55
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LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA GreNal 449 pelo Campeonato Gaúcho Internacional e Grêmio chegam para o clássico gaúcho em momentos distintos no Brasileirão

Internacional e Grêmio se enfrentam neste sábado (11), às 20h30, no Estádio Beira-Rio, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O GreNal 452 acontece pela 11ª rodada da competição.

O Internacional ocupa atualmente a 13ª colocação, com 12 pontos, e busca manter a boa sequência de quatro partidas sem perder. Do outro lado, o Grêmio aparece em 11º lugar, soma também 12 pontos e tenta deixar a má fase de três jogos sem vencer na competição.

Onde assistir Internacional x Grêmio ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Amazon Prime Video, com início da transmissão às 20h30.

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