Internado há duas semanas, Pelé deixa UTI e é transferido para o quarto 

O Rei do Futebol deu entrada no hospital paulista no dia 31 de agosto para realizar exames de rotina, mas foi diagnosticado com um tumor no cólon e precisou passar por uma cirurgia

EFE/Sebastiao Moreira Pelé deixou a UTI do Hospital Israelita Albert Einstein



O Hospital Israelita Albert Einstein informou na tarde desta terça-feira, 14, que Pelé deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para o quarto. Internado desde 31 de agosto, o Rei do Futebol deu entrada no hospital paulista para realizar exames de rotina, mas foi diagnosticado com um tumor no cólon e precisou passar por uma cirurgia. No boletim, a equipe médica comunica que o tricampeão do mundo com a seleção brasileira apresenta “quadro estável” e que seguirá sendo acompanhado pelos especialistas durante o processo de recuperação.

Na última segunda-feira, Kely Nascimento DeLuca, uma das filhas de Pelé, usou sua conta no Instagram para exibir o print de uma chamada de vídeo feita com Rei do Futebol. Na publicação, Kely comemorou o fato do pai estar se recuperando bem da cirurgia feita para retirar um tumor no cólon. “Eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo, do fundo do meu coração, todos os textos, DMs, zaps e e-mails carinhosos e preocupados que eu tenho recebido. Ainda não deu tempo de responder todos mas eu leio e me sinto abraçada! Ele está recuperando bem da cirurgia. Está sem dor, de bom humor (está meio irritado que só pode comer gelatina mas vai superar!!). Ele está pronto para sair da UTI e logo logo ir para casa. Ele é forte e teimoso, e com a ajuda de toda a equipe incrível do Einstein, mais todo o amor e a energia e luz que o mundo está enviando, ele saíra dessa!”, disse Kely.