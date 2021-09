Neymar rebate Patrícia Pillar após ela dizer que está decepcionada com o jogador

Atriz não gostou que o jogador falou que será ‘uma honra passar o Pelé’ em número de gols pela seleção

Reprodução/Instagram/neymar/patriciapillar/13.09.2021 Neymar respondeu Patrícia Pillar após ser criticado



Neymar rebateu a atriz Patrícia Pillar após ela comentar nas redes sociais sobre uma declaração feita pelo jogador de futebol depois da vitória do Brasil no jogo contra o Peru, que aconteceu na última quinta-feira, 9. O atleta marcou na partida e ficou mais aproximo de Pelé no número de gols feitos pela seleção em jogos oficiais. “Vai ser uma honra passar o Pelé”, declarou o jogador na ocasião. O rei do futebol fez 77 gols com a camisa do Brasil e, conforme o levantamento da Fifa, o jogador, de 29 anos, já marcou 69. “Neymar me decepciona mais a cada dia. Falar em passar o Pelé na artilharia foi absolutamente lamentável”, escreveu Patrícia no Twitter. Na madrugada desta segunda-feira, 13, o jogador respondeu a publicação: “Ah pronto, tenho que parar de fazer gol agora (risos)”.

A resposta do jogador foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter e está dividindo opiniões. “Neymar muito preocupado porque Patrícia Pillar está decepcionada com ele. O ego dessa gente (risos)”, comentou uma pessoa. “Neymar está proibido pela Patrícia Pillar de fazer gol porque não pode ultrapassar o Pelé! Esse atores são uma piada”, comentou outra. “Os fãs do Neymar dizendo que a Patrícia Pillar não é ninguém. Gente, não dá (risos)”, acrescentou um seguidor. “Patrícia Pillar muito louca (risos)!!! Nessa eu fico do lado do menino Ney. Sem condições”, postou outro. Veja a repercussão:

Falar em passar o Pelé na artilharia foi absolutamente lamentável. — Patricia Pillar (@patriciapillar) September 10, 2021

Ah pronto, tenho que parar de fazer gol agora 🤣🤣🤣🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2021

Neymar muito preocupado pq Patricia Pillar esta decepcionada com ele. O ego dessa gente… 😂 pic.twitter.com/q0Ugr3dqPu — Patrícia Maciel (@patyarqt) September 13, 2021

Neymar tá PROIBIDO pela Patrícia Pillar de fazer gol pq nao pode ultrapassar o Pelé!

ESSE ATORES SÃO UMA PIADA.

ahhahahahahaahahah https://t.co/tlAWwjXhfM — Anielly 🇧🇷 (@anibiondi) September 13, 2021

Patrícia Pillar muito louca!!! HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

Nessa eu fico do lado do Menino Ney. Sem condições 🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️ — Meu nome é Bruna (@BrunecaBrinaBru) September 13, 2021

Os fãs do neymar dizendo que a patricia pillar nao é ninguem. Gente kkkkkkkk não dá — Izabella (@ballebazzi) September 13, 2021