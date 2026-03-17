Irã negocia com a Fifa para jogar no México e manter participação na Copa
O presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, afirma que a seleção não viajará aos Estados Unidos por falta de garantias de segurança
Uma semana após decretar que não estaria na Copa do Mundo de 2026 por causa dos ataques dos Estados Unidos, a seleção iraniana mudou de opinião e ainda tentará disputar o torneio. Os iranianos abriram negociação com a Fifa para mandarem suas partidas no México, que divide com Canadá e os norte-americanos a organização da competição.
A mudança de opinião em disputar a Copa do Mundo veio pelas redes sociais. A embaixada do Irã no México anunciou nesta terça-feira (17) pelo X, antigo Twitter, que ainda sonha em estar na principal competição de futebol do planeta.
O tweet assinado por Mehdi Taj, presidente da Federação Iraniana de Futebol, insiste que a seleção nacional do país “certamente não viajará para os Estados Unidos” porque os norte-americanos não podem garantir sua segurança. Mas mostram uma saída encontrada por eles.
“Quando Trump (presidente dos Estados Unidos) declarou explicitamente que não pode garantir a segurança da equipe nacional iraniana, certamente não viajaremos para os Estados Unidos”, escreveu Mehdi Taj, com o importante complemento. “Estamos negociando com a Fifa para que os jogos da Copa do Mundo do Irã sejam realizados no México.”
Há uma semana, Ahmad Donyamali, ministro dos Esportes do Irã, havia anunciado que o país não participaria da Copa do Mundo, preservando pela segurança dos cidadãos iranianos. O anúncio veio após Trump dizer que “embora os jogadores iranianos sejam bem-vindos à competição, seria inapropriado que participassem para sua própria segurança e bem-estar.”
Os três jogos sorteados do Irã na Copa do Mundo caíram em estádios dos Estados Unidos, com o qual vive um intenso conflito com mais de duas semanas de ataques. Pelo Grupo G, encararia Nova Zelândia (dia 15 de junho) e Bélgica (21, ambos em Inglewood, na Califórnia) e o Egito (27, em Seattle).
*Estadão Conteúdo
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