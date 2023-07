Irlanda faz o primeiro gol olímpico da Copa do Mundo Feminina 2023; assista 

Apesar do feito histórico, o Canadá virou o placar com Adriana León e Connolly (contra)

EFE/EPA/RICHARD WAIN WRIGHT McCabe fez um gol olímpico para a Irlanda na Copa do Mundo Feminina



A ala Katie McCabe fez história nesta quarta-feira, 26, ao abrir o placar para a Irlanda diante do Canadá, no Estádio Perth Rectangular, em confronto válido pela segunda rodada da Copa do Mundo Feminina. Além de registrar a primeira bola na rede da seleção irlandesa em Mundiais, a jogadora também fez o primeiro gol olímpico desta edição do torneio da Fifa. Logo aos três minutos de partida, a estrela do país europeu bateu escanteio fechado, surpreendendo a goleira canadense Sheridan. Desta forma, McCabe entra para história como segunda mulher a anotar um tento olímpico em Copas Femininas. Apesar do feito, o Canadá virou o placar com Adriana León e Connolly (contra). Com o resultado, o país da América do Norte assume a liderança do Grupo B, com 4 pontos, seguido de Austrália (3), Nigéria (1) e Irlanda (0).