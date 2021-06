Itália derrota País de Gales e garante primeiro lugar; Suíça vence e segue com chances de classificação

Time de Roberto Mancini chega às oitavas com 100% de aproveitamento e sem ter levado gols; suíços aguardam definições dos outros grupos

Reprodução/Twitter @EURO2020 As duas seleções garantiram classificação para as oitavas de final



Com a classificação assegurada na Eurocopa 2021, a Itália enfrentou a seleção de País de Gales com jogadores reservas e venceu a partida por 1 a 0. A partida foi disputada às 13h (horário de Brasília) deste domingo, 20, pela última rodada do grupo A no Estádio Olímpico de Roma. O gol que garantiu o triunfo foi marcado pelo meia Pessina. Com o resultado, a Itália garantiu o 100% de aproveitamento na primeira fase e a primeira colocação do grupo, sem ter tomado nenhum gol nos três jogos. O País de Gales, por sua vez, assegurou a segunda colocação do grupo, com 4 pontos e 1 gol de saldo. No outro jogo da chave, a Suíça enfrentou a Turquia precisando vencer e deu conta do recado. O atacante Seferovic e o meia Shaqiri (2x) marcaram os gols dos suíços enquanto que Kahveci anotou o gol dos turcos, fechando o placar em 3 a 1 para a Suíça. Com isso, os suíços garantiram a terceira posição, com 4 pontos e saldo de gols de -1, seguindo com chances de classificação, já que os quatro melhores terceiros colocados garantem vaga nas oitavas do torneio.