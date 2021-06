Com gol de Willian no último minuto, Palmeiras vence o América-MG de virada

Jailson pega pênalti, Bigode faz dois gols e Verdão se aproxima dos líderes do Campeonato Brasileiro

Willian Oliveira/Futura Press/Estadão Conteúdo - 20/06/2021 Após marcar o gol da vitória do Palmeiras nos acréscimos do segundo tempo, Willian comemora efusivamente com Luiz Adriano



Com ótimas jornadas do goleiro Jailson e do atacante Willian, o Palmeiras venceu o América-MG por 2 a 1 e se aproximou dos líderes do Brasileirão. Com dez pontos, o Verdão tem um a menos do que o Red Bull Bragantino, líder provisório do campeonato (a quinta rodada só terá fim nesta segunda-feira, 21) e só perde para o Fortaleza, o segundo colocado, nos critérios de desempate. A equipe cearense jogará às 18h15, contra o Fluminense, no Castelão. Embora não tenha feito uma partida primorosa, em parte devido aos oito desfalques, o Verdão foi valente, especialmente no segundo tempo, e aproveitou uma saída de bola equivocada da zaga americana para vencer.

Três dos principais jogadores alviverdes estão na Copa América: Weverton, goleiro da seleção brasileira, o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez e o lateral-esquerdo uruguaio Viña. Danilo Barbosa, Danilo e Gabriel Veron estão no departamento médico. Esteves se recupera de um quadro de Covid-19. Além disso, o meia Lucas Lima foi afastado por ter sido flagrado em uma festa clandestina. Sem diversos titulares, brilhou a estrela de Willian Bigode. Aos 38 do segundo tempo, um minutos depois de o América-MG abrir o placar com Geovane, o atacante palmeirense recebeu cruzamento de Scarpa e cabeceou para o fundo do gol. Nos acréscimos, a equipe mineira teve a chance de transformar sua ligeira superioridade no primeiro tempo em vantagem quando o VAR observou pênalti de Renan em Rodolfo. Jailson voou para seu canto direito e impediu o gol adversário.

O Palmeiras voltou do intervalo um pouco mais ligado. Não fez um segundo tempo espetacular, mas criou chances e foi premiado no último minuto. Após passe errado do América no campo de defesa, o Verdão fez rápida transição com Raphael Veiga, e o meia abriu para Luiz Adriano do lado direito da área. Após cruzamento rasteiro, Willian bateu de primeira, com força, no ângulo, e decretou a vitória palestrina. Foi o oitavo gol do Bigode em 18 jogos nesta temporada.