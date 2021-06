Verstappen ultrapassa Hamilton na penúltima volta e vence o GP da França

Com estratégia de duas paradas bem antes do fim, Red Bull dá o troco na Mercedes e vê holandês ampliar vantagem na liderança

Sebastien Nogier/EPA/EFE Red Bull comemora a vitória de Max Verstappen no GP da França; holandês lidera o Mundial de Fórmula 1



Realizada na França, a sétima corrida da temporada de Fórmula 1 foi emocionante e decidida apenas a duas voltas do fim. Líder do Mundial, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, bobeou na largada, mas fez uma excelente corrida de recuperação, contou com uma estratégia inteligente de sua equipe e, voando baixo no fim, fez a decisiva e habilidosa ultrapassagem em cima de Lewis Hamilton a duas voltas da bandeirada. A vantagem de Verstappen sobre o inglês da Mercedes agora é de 11 pontos (131 a 119). “Eles tiveram o melhor carro durante o final de semana inteiro”, lamentou Hamilton. Já o primeiro colocado do campeonato prevê uma disputa acirrada entre os dois “até o fim”

“Demos o troco”, comemorou a Red Bull, pelo rádio, após a vitória de seu piloto principal. A vitória do atual campeão em Barcelona estava engasgada. Na ocasião, a Mercedes mandou Hamilton cedo aos boxes (duas vezes) e obrigou Verstappen a terminar a corrida com pneus desgastados. Desta vez, foi a RBR que usou o expediente. “A estratégia de duas paradas valeu a pena”, celebrou o holandês. “Parabéns ao Max, ele fez um ótimo trabalho. Estou feliz com o resultado, infelizmente perdi a posição, mas ainda assim foi uma grande corrida”, conformou-se Lewis. O terceiro colocado na França foi o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, que também teve ótima performance, decisiva para a vitória do companheiro. Ele também ultrapassou um piloto da Mercedes no fim (Valtteri Botas) e, assim, garantiu um lugar no pódio.

Veja a classificação final do GP da França