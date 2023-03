Ituano afasta jogador acusado de manipulação de resultados

Voltante André Luiz foi denunciado pelo MP-Goiás por sua passagem pelo Sampaio Corrêa no Brasileirão Série B 2022

Miguel Schincariol/ Ituano O volante André Luiz estava no Sampaio Corrêa no Brasileirão Série B 2022



Na véspera da disputa da semifinal do Campeonato Paulista, o Ituano afastou o volante André Luiz, titular da equipe, após o Ministério Público de Goiás o denunciar como um dos envolvidos em esquema de manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro da Série B. A ‘Operação Penalidade Máxima’ teve início em fevereiro e já denunciou nove atletas. O afastamento temporário tira André do jogo contra o Palmeiras no próximo domingo, no Allianz Parque. De acordo com o MP-Goiás, alguns dos jogadores mencionados na ação teriam recebido dinheiro para forjar pênaltis. André Luiz esteve em campo na partida entre Sampaio Corrêa (tive que defendia) e Londrina pela última rodada da Série B de 2022 em que houve um pênalti cometido por Mateusinho, também investigado, a favor do Londrina. Depois o Sampaio Corrêa virou o placar: 2 a 1. Em nota oficial, o Ituano ressalta a ‘tolerância zero’ com esse tipo de comportamento. “Considerando a gravidade da denúncia e em consonância com nossa política de tolerância zero perante este tipo de comportamento, decidimos pelo afastamento imediato do atleta de nosso elenco. Os assessores jurídicos do Ituano já estão analisando o caso em maiores detalhes. Após a conclusão desta análise, tomaremos uma posição definitiva em relação ao atleta”. André Luiz chegou à equipe paulista neste ano, participou de 11 jogos – um pela Copa do Brasil e dez pelo Paulistão e marcou um gol.

Esquema de manipulação de resultados na Série B

No dia 14 de fevereiro o Ministério Público de Goiás deflagrou uma operação para investigar um grupo que tinha como especialidade a manipulação de resultados de alguns jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. De acordo com o MP, o grupo atuou em pelo menos três jogos no final da temporada passada. Vila Nova x Sport, Criciúma x Tombense e Sampaio Corrêa x Londrina, todos na última rodada da competição nacional. Segundo as investigações, o grupo teria movimentado pelo menos R$ 600 mil. Ficou apurado que o grupo convencia os atletas a manipular o resultado das partidas, cometendo pênaltis. Em troca, os jogadores receberiam um valor adiantado e outra parte vinda dos prêmios das apostas. A lista de jogadores, inicialmente, acusados é a seguinte: Romário (ex-Vila Nova); Gabriel Domingos (Vila Nova-GO); Joseph (ex-Tombense); Allan Godói (Sampaio Corrêa), Igor Catatau (ex-Sampaio e atualmente no Irã), Paulo Sérgio (ex-Sampaio Corrêa e atualmente no Operário-PR), André Luiz (ex-Sampaio Correa e agora Ituano).

*Com informações do Estadão Conteúdo