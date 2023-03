Orlando Rollo, ex-presidente do Santos, deixa prisão após quase quatro meses

Ele estava preso por suspeita de negociar cargas de cocaína apreendidas em ações policiais

Ivan Storti/Santos FC Ex-presidente do Santos Futebol Clube, Orlando Rollo, foi solto nesta sexta-feira, 17



A Justiça de Santos determinou, nesta sexta-feira, 17, a soltura do ex-presidente do Santos Futebol Clube e investigador da Polícia Civil, Orlando Rollo. Ele estava preso há quase quatro meses junto a outros três investigadores por suspeita de negociar cargas de cocaína apreendidas em ações policiais com uma facção criminosa do país. Os três investigadores também foram soltos. De acordo com a decisão da 5ª Vara Criminal da Comarca de Santos, a turma do Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região declarou, a partir dos documentos apresentados pela defesa dos acusados, a ilegalidade de uma prova no processo. Inclusive, a prisão dos investigadores depende, conforme está na decisão, da validade desta prova. Essa evidência, porém, depende do processo em que foi produzida. No entanto, “não há notícia de que aquela decisão tenha transitado em julgado”, diz um trecho da decisão. “Em consequência, suspendo este processo até a decisão definitiva sobre a validade da prova ou pelo prazo de um ano”.