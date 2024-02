James Rodríguez não viaja com o São Paulo para a final da Supercopa

Jogador enfrenta problemas físicos

MAURíCIO RUMMENS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO James Rodríguez jogou o primeiro tempo do empate entre São Paulo e Botafogo



O jogador colombiano James Rodriguez não participará da final da Supercopa Rei neste domingo, 4, no jogo entre São Paulo e Palmeiras, no Mineirão, em Belo Horizonte. Rodriguez não teria respondido à solicitação feita pelo clube, o que confere também uma certa incerteza sobre o seu futuro no clube. Apesar de estarem lesionados, Rodrigo Nestor e Igor Vinícius aceitaram o convite para compor o elenco da final. Luan, que até então estava guardado, também viajou para Minas Gerais. Além de lidar com problemas físicos, James não teve um bom desempenho no São Paulo, o que ressalta mais ainda as expectativas quanto a sua continuidade no São Paulo. O pré-jogo também deixou registrado o ataque de torcedores do clube do Morumbi contra um dos ônibus que transportava parte do elenco do Palmeiras, contudo, ninguém ficou ferido.

*Com informações do Estadão Conteúdo