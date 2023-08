Japão vence Noruega e vai às quartas de final da Copa feminina

Neste sábado, 5, o Japão venceu a Noruega por 3 a 1 durante as oitavas de final da Copa do Mundo feminina. Após a disputa em Wellington, na Nova Zelândia, a seleção japonesa e se classificou para as quartas. A partida começou com um gol contra da norueguesa Ingrid Syrstad Engen nos primeiros 15 minutos do jogo. Já no segundo tempo, Risa Shimizy e da artilheira do torneio Hinata Miyazawa marcaram gols e eliminaram as escandinavas. O time norueguês tinha conseguido um empate aos 20 minutos com uma cabeçada de Guro Reiten.