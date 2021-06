Jardine convoca Dani Alves, Gabriel Menino e dupla do Flamengo para Jogos de Tóquio

O Brasil estreia na competição no dia 22 de julho diante da Alemanha, em reedição da final da Olimpíada de 2016; a decisão do futebol masculino está marcada para o dia 8 de agosto.

Lucas Figueiredo/ CBF André Jardine é treinador da seleção olímpica



O treinador André Jardine divulgou na manhã desta quinta-feira, 17, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a seleção brasileira que irá disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio. Entre os 18 convocados pelo técnicos, 10 atuam no futebol local, sendo eles: Daniel Alves (São Paulo), Gabriel Menino (Palmeiras), Pedro e Gerson (ambos do Flamengo), Brenno e Matheus Henrique (ambos do Grêmio), Claudinho (RB Bragantino), Nino (Fluminense), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Santos (Athletico-PR). Todos desfalcarão as suas respectivas equipes nas competições nacionais, como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, e internacionais, como a fase do mata-mata da Copa Libertadores da América, de 8 de julho, data de apresentação, até o fim da participação da equipe no campeonato. A decisão do futebol masculino está marcada para o dia 8 de agosto.

Vale lembrar que Jardine teve dificuldades para montar a sua lista, já que os clubes não são obrigados a liberar seus atletas para a disputa dos Jogos. O Real Madrid, por exemplo, comunicou que não deixaria o atacante Rodrygo participar do evento que acontece no Japão. A mesma situação aconteceu com o volante Fernandinho, do Manchester City, que era cotado para assumir uma das três vagas de jogadores com mais de 24 anos – os postos ficaram com Daniel Alves, Santos e Diego Carlos. O Brasil estreia na competição no dia 22 de julho diante da Alemanha, em reedição da final da Olimpíada de 2016, e ainda terá Costa do Marfim e Arábia Saudita no Grupo D.

Confira a lista de convocados por André Jardine:

Goleiros: Brenno (Grêmio) e Santos (Athletico-PR)

Laterais: Daniel Alves (São Paulo), Gabriel Menino (Palmeiras) e Guilherme Arana (Atlético-MG).

Zagueiros: Diego Carlos (Sevilla), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Nino (Fluminense).

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Lyon), Claudinho (RB Bragantino), Douglas Luiz (Aston Villa), Gerson (Flamengo) e Matheus Henrique (Grêmio)

Atacantes: Antony (Ajax), Malcom (Zenit), Matheus Cunha (Hertha Berlim), Paulinho (Bayer Leverkusen) e Pedro (Flamengo).