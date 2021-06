Kelly Slater é confirmado como reserva no surfe dos EUA para as Olimpíadas de Tóquio

Aos 49 anos, o 11 vezes campeão mundial pode substituir John John Florence e Kolohe Andino que estão machucados

Reprodução/ Facebook

A sexta etapa do Circuito Mundial de Surfe começa nesta sexta-feira, 18, no Surf Ranch, localizado em Lemoore, na Califórnia. A piscina de ondas projetada e construída por Kelly Slater vai colocar os melhores atletas da modalidade em ação na última competição antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Mas duas ausências importantes, de John John Florence e Kolohe Andino, ambos classificados para a Olimpíada para representar os Estados Unidos, colocam em dúvida a presença deles no Japão, quando o surfe fará a sua estreia no programa. Ambos vêm de cirurgias recentes e correm contra o tempo para se recuperar a tempo. No momento, a informação oficial é que eles terão condições físicas de disputar os Jogos de Tóquio-2020. Caso um não possa ir, o reserva imediato é Kelly Slater, de 49 anos, considerado o maior surfista de todos os tempos e 11 vezes campeão do mundo. Até por ser um grande nome da modalidade, as especulações são grandes nesse período que falta pouco mais de um mês para a Olimpíada.

Slater vem se esquivando de falar sobre a possibilidade de representar os Estados Unidos nos Jogos de Tóquio-2020. Ele é muito amigo de John John Florence, que machucou o joelho esquerdo na disputa da etapa de Margaret River, na Austrália, e acabou sendo submetido a uma cirurgia em 12 de maio. Vem se recuperando e fazendo fortalecimento muscular, mas ainda não voltou a pegar ondas. Já Kolohe Andino ficou fora das quatro etapas deste ano na Austrália por causa de uma lesão no tornozelo direito. Ele teve uma torção em fevereiro, no Havaí, e piorou. Precisou passar por uma cirurgia e desde então vem se recuperando com fisioterapia. Segundo Kevyn Dean, diretor médico da federação de surfe dos Estados Unidos, os dois já passaram por situações semelhantes e possuem um histórico de se recuperar rápido. “Eu conversei com o Dr. Warren Kramer, que é um especialista nesse assunto, e ele me disse que eles têm condições de estar prontos a tempo e surfar bem na Olimpíada”, afirmou.

*Com informações do Estadão Conteúdo