Amistoso pré-olímpico: Bárbara fecha o gol e seleção feminina empata com o Canadá em 0 a 0

Seleção fez o último jogo antes da estreia nas Olimpíadas contra a China, no dia 21 de julho

Richard Callis/ SPP/ CBF Bia Zaneratto foi uma das jogadores mais ativas no ataque



A seleção feminina do Brasil fez o último jogo antes da estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 nesta segunda-feira, 14, e empatou sem gols com a seleção do Canadá. Quem brilhou na partida foi a goleira Bárbara, que fez, pelo menos, três defesas decisivas para que o placar terminasse zerado para as canadenses. No ataque brasileiro, Marta e Bia Zaneratto até que tentaram, mas não foram efetivas em balançar as redes. O próximo compromisso da equipe treinada por Pia Sundhage será o confronto contra a China, no dia 21 de julho, em Miyagi, pelo Grupo F das Olimpíadas. O Brasil também encara a Holanda no dia 24, na mesma cidade, e fecha a primeira fase contra a Zâmbia, em Saitama, dia 27.

Dentro de campo em Cartagena, a seleção brasileira ameaçou no início do jogo com Marta e Bia pela esquerda, mas a finalização foi pra fora. Aos 35, em contra-ataque, Bárbara saiu da área e tirou a bola com a cabeça. No fim do primeiro tempo ela ainda se esticou para espalmar um chute de Fleming, de fora da área. No segundo tempo, logo aos oito minutos, a goleira do Brasil apareceu de novo defendendo com uma só mão o chute de Quinn. A partir daí o jogo ficou mais concentrado no meio de campo e aos 41 minutos, Duda chutou em direção ao gol canadense e a bola passou pertinho da trave, indo para fora.