Jô anuncia fim de casamento após ‘desaparecer’ por três dias: ‘Sou um otário’

Foto: MAURICIA DA MATTA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jô protege a bola durante a partida entre Bahia e Corinthians



Jô, atacante do Corinthians, usou suas redes sociais, na manhã desta segunda-feira, 13, após ficar três dias sem dar sinal de vida aos seus familiares. Através do Instagram, o atacante do Timão disse que decepcionou sua mulher, revelou que se deixou levar por algumas companhias e anunciou o fim de casamento com Cláudia, mãe de seus filhos. “Eu Jô, errei com minha família mais uma vez! Decepcionei a mulher que sempre me ajudou a se levantar nos piores momentos da minha vida. Por isso que peço que não ataquem ela, e sim a mim, que sou um otário por me deixar levar. Vou seguir a vida da minha maneira, só que agora sozinho”, escreveu.

De acordo com o jornalista Léo Dias, do “Metrópoles”, Jô estava sem dar notícias aos familiares desde a noite de quinta-feira, logo após a derrota para o Juventude, em jogo realizado em Caxias do Sul e válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo o colunista, o atacante foi um dos convidados para a festa promovida por Douglas Costa, jogador do Grêmio, que foi rebaixado para a Série B. Já Cláudia, também via Instagram, se manifestou dizendo que passou do tempo em que ficaria “choramingando por homem”. Nas redes, ambos apagaram fotos em que aparecem juntos.