Jogador do Red Bull Bragantino tem ‘reflexos que correspondem à presença de funcionamento do cérebro’, diz boletim

Pedro Severino segue internado em estado grave após sofrer acidente de carro na madrugada de terça-feira (4), na rodovia Anhanguera; motorista do veículo relatou que adormeceu ao volante

Reprodução/Instagram O hospital decidiu suspender temporariamente o protocolo de morte encefálica para Severino



Pedro Severino, de 19 anos, atleta da base do Red Bull Bragantino, se envolveu em um grave acidente automobilístico e seu estado de saúde é considerado crítico. De acordo com novo o boletim médico divulgado pelo Hospital Unimed de Ribeirão Preto, ele apresenta “reflexos que correspondem à presença de funcionamento do cérebro”, mas ainda permanece internado na UTI, onde está sendo monitorado e submetido a diversos exames. O acidente ocorreu na madrugada de terça-feira (4), na rodovia Anhanguera. Severino estava no veículo acompanhado de um motorista e de seu colega, Pedro Castro, de 18 anos, que sofreu apenas ferimentos leves. O motorista do carro relatou em depoimento que adormeceu ao volante.

O hospital decidiu suspender temporariamente o protocolo de morte encefálica para Severino, uma vez que ele apresentou reflexo de tosse. Atualmente, ele está sob sedação e recebe suporte de ventilação mecânica, além de estar sendo tratado com noradrenalina e antibióticos para prevenir possíveis infecções. Os médicos informaram que o protocolo de morte encefálica poderá ser reiniciado caso não sejam observados mais reflexos. A situação de Severino continua a ser monitorada de perto, e a equipe médica está atenta a qualquer mudança em seu quadro clínico.

