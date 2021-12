Qual jogador já ficou com a atriz Paolla Oliveira? Veja a resposta de Vampeta

Amigo da beldade e bem informado sobre os bastidores do futebol, o Velho Vamp não titubeou ao responder

Na centésima edição do programa “Pergunte ao Vampeta”, que foi ao ar nesta sexta-feira, 24, o comentarista do Grupo Jovem Pan precisou responder se a informação de que a atriz Paolla Oliveira, da Rede Globo, teve um caso com um famoso astro da bola é verídica ou não. Amigo da beldade e bem informado sobre os bastidores do futebol, o Velho Vamp não titubeou. “Não. É tudo mentira! Eu já dancei com ela na Dança dos Famosos [do programa Domingão]. Ela é gente boa para caramba! Parabéns ao pagodeiro Diogo Nogueira, que está namorando com ela. Diogo, você está voando! Se estivesse comigo, eu nem estaria trabalhando na Pan. Brincadeiras à parte, Paolla é gente boa demais e nenhum jogador pegou”, comentou.

