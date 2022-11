Mundial de Ginástica Artística: brasileiros terminam em 10º e 17º no individual geral

Caio Souza alcançou o melhor resultado da carreira terminando no Top 10; time Brasil volta a competir no fim de semana

Ricardo Bufolin/ CBG Caio Souza e Diogo Soares foram os representantes do Brasil no individual geral masculino



No quarto dia de competições do Mundial de Ginástica Artística, o Brasil ficou sem medalhas no individual geral masculino. Os ginastas Caio Souza e Diogo Soares enfrentaram os ginastas mais bem colocados no mundo nesta sexta-feira, 04, e terminaram em 10º e 17º, respectivamente. Caio teve o melhor resultado de sua carreira em Mundiais e Diogo estava em seu primeiro Mundial. A medalha de ouro ficou com Daiki Hashimoto, do Japão, a prata com Zhang Boheng e o bronze com o japonês Wataru Tanigawa. Na quinta-feira, 03, Rebeca Andrade se tornou a primeira brasileira campeã mundial no individual geral. O Brasil ainda retorna para a competição em Liverpool, Inglaterra, no fim de semana e nas finais por aparelho e pode conquistar novas medalhas. A competição é transmitida pelo SporTV a partir das 10h15 (horário de Brasília).