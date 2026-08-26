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Jogadores entram em greve e cogitam W.O em time brasileiro

Elenco alega que o plantel vive uma situação de abandono por parte dos dirigentes

Estadão Conteúdo

Estádio Moisés Lucarelli
Estádio Moisés Lucarelli Divulgação

Os jogadores da Ponte Preta decidiram entrar em greve na manhã desta quarta-feira (26). O motivo da paralisação das atividades são os atrasos nos salários. Uma notificação, assinada por todo o elenco, foi entregue à diretoria condenando a atual situação. Como a medida vale também para os compromissos da Série B, existe a possibilidade de WO no domingo (30), no jogo contra o América-MG, em Belo Horizonte.

No comunicado, o elenco alega que o plantel vive uma situação de abandono por parte dos dirigentes. Entre alguns, casos, os atrasos nos vencimentos chegam a seis meses.

“Como é de conhecimento público e geral, da imprensa e dos torcedores, a maioria de nós atletas não recebeu os últimos meses de atualização e direito de imagem, que em alguns casos chegam a 6 meses sem o devido pagamento”Comunicado dos jogadores da Ponte Preta

“Há ainda uma nuvem de incertezas que pairam sobre nós, eis que a atual diretoria abandonou o dia a dia do clube e, além dos atrasos salariais, estamos sem qualquer satisfação ou garantia”, complementa a nota reforçando a falta de sintonia entre direção e jogadores.

Dona da pior campanha da segunda divisão do Nacional, a Ponte Preta ocupa a lanterna da competição. O time contabiliza apenas dez pontos em 24 confrontos. Nos últimos cinco compromissos, a equipe acumulou dois empates e três derrotas.

A situação já vem dando sinais de desgaste há algum tempo. Há uma semana, antes da vexatória derrota de 6 a 0 para o Vila Nova, em Goiânia, alguns atletas publicaram nas redes sociais o drama da falta de pagamento de salários e sinalizavam com a possibilidade de paralisar as atividades caso a situação não fosse regularizada.

Confira a nota dos jogadores da Ponte Preta

Nós, atletas da AA Ponte Preta, comunicamos à diretoria e à imprensa que:

Como é de conhecimento público e geral, da imprensa e dos torcedores, a maioria de nós atletas não recebeu os últimos meses de exercícios e direito de imagem, que em alguns casos chegam a 6 meses sem o devido pagamento.

Há ainda uma nuvem de incertezas que pairam sobre nós, é que a diretoria atual abandonou o dia a dia do clube e, além dos atrasos salariais, estamos sem qualquer satisfação ou garantia.

Nosso sentimento é de abandono!

O § 5º do artigo 90 da Lei Geral do Esporte permite ao atleta profissional paralisar as atividades profissionais, inclusive recursar-se a competir, quando os intervalos ocorrem em atraso por 2(dois) ou mais meses:

Art. 90. – …

§ 5º – O lícito ao atleta profissional recorre à competição por organização esportiva quando suas sessões de treino, no todo ou em parte, estiverem atrasadas em 2 (dois) ou mais meses.

Esperamos semanas e meses até tomarmos essa atitude drástica, respeitando a torcida e principalmente a instituição AA Ponte Preta.

Porém, ante o descaso da diretoria atual, considerado como desrespeito a nós atletas, não apenas pelos atrasos em atraso, mas também pelo abandono da gestão atual, comunicamos que a partir desta quarta-feira, 26/08/206, após encerramento do prazo que estipulamos para a diretoria, suspenderemos as nossas atividades, até a regularização dos nossos pagamentos.

Atenciosamente,

Elenco Profissional de Atletas da AA Ponte Preta

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