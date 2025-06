Joia do Corinthians decide, Brasil vira sobre Japão e fecha Data Fifa com duas vitórias

Destaque desses amistosos, foram duas jogadoras da base: Dudinha, do São Paulo, que deixou dois gols, e Jhonson , do Corinthians, que decidiu o jogo no segundo amistoso

Jhonson, do Brasil, comemora o seu gol durante partida amistosa entre as seleções femininas de Brasil e Japão realizada no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, na noite desta segunda-feira, 2



A Seleção Feminina encerrou a Data Fifa com duas vitórias e quebrou uma sequência de cerca de dois anos do Japão sem perder duas partidas seguidas. A última vez que isso aconteceu foi exatamente contra o Brasil, na She Believes Cup. Destaque desses amistosos, foram duas jogadoras da base: Dudinha, do São Paulo, que deixou dois gols, e Jhonson , do Corinthians, que decidiu o jogo no segundo amistoso. Na partida desta segunda-feira (2), realizada em Bragança Paulista, e com estádio lotado, Marta começou como titular, e diferente do jogo de sexta-feira (30), foi o Japão que teve maior domínio de jogo sobre o Brasil, que precisou se defender para não levar o gol. A defesa se fez valer no segundo tempo, já que as brasileiras conseguiram segurar as japonesas e fechar o primeiro tempo sem gols. Porém, na volta para a etapa final, aos 40 segundos, a Seleção foi vazada.

As japonesas conseguiram acertar um passe no meio da defesa brasileira e deixou a adversária na cara do gol para abrir o placar. O Brasil não relaxou e buscou o resultado, em uma jogada iniciada em um lance de Marta, que foi para escanteio. Na cobrança, a bola desviou na defensora japonesa e foi para o fundo do gol, deixando o gol empatado por 1 a 1. Apesar de criar jogadas, quem se aproximava do segundo gol eram as japonesas, só que quem foi às redes, foi a seleção. Johnson, que fez sua estreia com a camisa da seleção brasileira e tinha acabado de entrar no jogo, fez o segundo do Brasil em um contra-ataque puxado por Kerolin, mas em jogada iniciada por ela.

Brasil agora volta a jogar no dia 27 de junho, contra a França na casa delas. Mais um reencontro das olimpíadas, da qual o Brasil vai vencedor e chegou à final, ficando com a prata. O final do jogo entre Brasil e Japão, ficou marcado por uma imagem, Marta, rainha do futebol e eleita a melhor jogadora do mundo seis vezes e, recentemente, eleita a melhor jogadora da história, tirando foto com Dudinha e Jhonson e abençoando a nova geração.