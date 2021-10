Jorge Jesus é eleito o melhor treinador do Campeonato Português em setembro 

Sob o comando do ex-Flamengo, o time teve 100% de aproveitamento no mês passado, goleando o Santa Clara por 5 a 0 e vencendo Boa Vista e Vitória Guimarães, ambos pelo placar de 3 a 1

Reprodução/Benfica Jorge Jesus foi eleito o melhor treinador do Português do mês de setembro



Jorge Jesus, técnico do Benfica, foi eleito nesta quarta-feira, 13, o melhor treinador do Campeonato Português em setembro. Sob o comando do ex-Flamengo, o time teve 100% de aproveitamento no mês passado, goleando o Santa Clara por 5 a 0 e vencendo Boa Vista e Vitória Guimarães, ambos pelo placar de 3 a 1. Apesar da sequência, as Águias começaram outubro com derrota diante do Portimonense, em pleno Estádio da Luz. O resultado, no entanto, não tirou a equipe da liderança da competição nacional. Em oito rodadas, o Benfica soma 21 pontos, um a mais que os rivais Porto e Sporting.