Jorge Jesus se emociona com torcida do Flamengo e deixa no ar possível retorno ao clube

Jorge Jesus durante entrevista coletiva no Benfica



O nome de Jorge Jesus foi entoado por parte da torcida do Flamengo na derrota por 3 a 0 diante do Athletico-PR, que decretou a eliminação do time carioca na semifinal da Copa do Brasil, na última quarta-feira, 27, no Maracanã. Em entrevista coletiva, o atual treinador do Benfica disse que ficou emocionado ao ver as imagens e não descartou um possível retorno ao Rubro-Negro. “Se fico satisfeito a ver um clube do qual eu já saí me dar carinho? Foram imagens que me tocaram. Não sei o meu futuro, o meu contrato termina no final do ano e a minha mala está sempre feita à porta. Um treinador vive dos resultados”, afirmou o português, na véspera do embate com o Estoril, pelo torneio nacional. O comandante, no entanto, deixou claro que a volta ao Maraca seria apenas depois de honrar o compromisso com o time de seu país. “Neste momento o Benfica é a minha casa.”

A passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo foi bastante vitoriosa entre 2019 e o começo de 2020. No período, o treinador levou a equipe aos títulos do Brasileirão e da Copa Libertadores, além do Carioca, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Ao todo, foram 57 jogos do Rubro-Negro sob o comando do português, com 43 vitórias, 10 empates e somente quatro derrotas. Os excelentes números assombraram sucessores, como Domènec Torrent, Rogério Ceni e, agora, Renato Gaúcho. O último, inclusive, chegou a entregar o cargo com o revés para o Furacão, mas foi demovido da ideia pela diretoria flamenguista. Balançando no cargo, ele volta ao banco do time no próximo domingo, no duelo contra o líder Atlético-MG, em jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Além do nacional, o Fla está vivo na Libertadores da América – a final contra o Palmeiras está marcada para 27 de novembro, no Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.