Santos anuncia acordo com empresa parceira de Neymar para novo patrocínio máster

Acerto com a Blaze, que tem o Menino da Vila como embaixador global, será válido por dois anos; estreia do novo uniforme acontece neste domingo, 16

Reprodução/Twitter/@SantosFC Anúncio foi feito pelas redes sociais do clube na manhã deste domingo, 16



O Santos anunciou, na manhã deste domingo, um acordo com a Blaze, empresa de apostas esportivas online, como sua nova patrocinadora máster. A marca é parceira do atacante da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain (PSG) Neymar, revelado nas categorias de base do Peixe. A marca estará presente nos uniformes das equipes masculina e feminina pelos próximos dois anos. A estreia do novo uniforme santista acontece na partida do time feminino, contra o Avaí Kindermann pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Mais tarde, às 18h30, o time masculino, comandado por Odair Hellmann, enfrenta o Grêmio pela primeira rodada do Brasileirão 2023. “Estamos felizes em anunciar esse novo e importante parceiro. Assinamos por dois anos, mas tenho certeza de que é o início de um futuro promissor para todos. Bem-vindo ao Santos, Blaze”, disse o presidente do clube, Andres Rueda. “Sem dúvida, é mais um presente nos 111 anos do Clube”, completou o mandatário, em alusão à marca comemorada na sexta-feira, 14.

Antes de acertar com a Blaze, o Santos era patrocinado por outra empresa do ramo das apostas esportivas, a Pix Bet, com quem o time da Vila Belmiro rescindiu o contrato no sábado, 15. “Uma parceria marcante em nossa história se despede do Manto Sagrado. Obrigado por tudo o que escrevemos juntos, Pix Bet”, diz a publicação feita nas redes sociais do clube. Nova patrocinadora máster do Peixe, a Blaze tem Neymar como embaixador global. O acerto com a marca faz parte dos planos da equipe paulista de estreitar relações com o Menino da Vila. O Santos sonha em repatriar o craque brasileiro no futuro, quando a decisão de voltar ao Brasil for tomada. Aos 31 anos de idade, o camisa 10 tem contrato com o PSG até junho de 2025.