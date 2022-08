Indireta a Willian? Yuri Alberto pede música ‘londrina’ encomendada por presidente do Corinthians 

Na entrevista coletiva após o jogo, o atacante corintiano, autor de três gols na partida, pediu para tocar uma música e surpreendeu os torcedores corintianos

Reprodução/Grupo Globo Yuri Alberto fez três gols na vitória do Corinthians sobre o Atlético-GO



Yuri Alberto foi o principal destaque na classificação do Corinthians para as semifinais da Copa do Brasil, na goleada sobre o Atlético-GO, na Neo Química Arena, na noite da última quarta-feira, 17. Na entrevista coletiva após o jogo, o atacante corintiano, autor de três gols na partida, pediu para tocar uma música, algo tradicional no Grupo Globo para quem marca hat-trick aos finais de semana. Após ser autorizado pelos jornalistas, o centroavante retirou um papel do meião e deu o recado. “Eu não sei que música que é, mas eu respeito muito quem escolheu essa música. Foi o Duílio [que escolheu]. Ele falou que eu faria três gols hoje. A música se chama Londres Freestyle”, disse o jogador, que explicou a história envolvendo o presidente do Alvinegro. “Hoje, cheguei no vestiário, indo para a área de aquecimento, perguntei se ele já tinha escolhido a música, mas ele pediu calma. A gente aqueceu e, quando eu estava arrumando meu meião, ele me entregou um papelzinho. Guardei na caneleira, depois lembrei na entrevista depois do jogo. O papel estava todo molhado, quase rasguei, mas consegui pedir a música. Fico muito feliz pelo carinho e pela confiança que ele tem por mim”, falou Yuri Alberto. Nas redes sociais, muitos torcedores entenderam a história como uma indireta a Willian, que deixou o clube do Parque São Jorge recentemente para voltar ao futebol inglês – ele deve fechar com o Fullham nos próximos dias.