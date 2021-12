Jorginho não é mais o técnico do Cuiabá

Mesmo sendo um dos responsáveis por ajudar o time a se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, o treinador não teve seu vínculo prorrogado

ROBSON MAFRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jorginho não teve seu contrato renovado com o Cuiabá



O Cuiabá informou, na tarde desta quinta-feira, 16, que preferiu não renovar o contrato do técnico Jorginho para a temporada 2022. Mesmo sendo um dos responsáveis por ajudar o time a se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, o treinador não teve seu vínculo prorrogado. Contratado no meio da temporada, o comandante liderou a equipe em 31 jogos, com 10 vitórias, 13 empates e somente oito derrotas. Um bom aproveitamento de 46,2%. Oitavo colocado e dono da última vaga na Libertadores, o América-MG fechou a campanha com 45,6%. A diretoria promete anunciar um substituo o mais breve possível. “O Cuiabá agradece pelos serviços de Jorginho no Campeonato Brasileiro deste ano e deseja sucesso no decorrer de sua carreira”, diz um trecho divulgado pela diretoria.