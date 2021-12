Atlético-MG volta a vencer o Athletico-PR e é campeão da Copa do Brasil

Keno e Hulk marcaram na vitória por 2 a 1; Galo venceu por 6 a 1 no agregado e conquista o bicampeonato

ROBSON MAFRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Keno marcou o primeiro gol do jogo na Arena da Baixada



O ano de 2021 no Brasil é do Galo. Nesta quarta-feira, 15, o Atlético Mineiro voltou a vencer o Athletico Paranaense, desta vez na Arena da Baixada, por 2 a 1, e levou o troféu da Copa do Brasil. O time de Cuca tinha feito 4 a 0 no jogo de ida, no Mineirão, no último domingo. Esse é o segundo título do torneio para a equipe mineira. O jogo na Arena da Baixada foi tenso. Até os 15 minutos de jogo, houve duas paradas por discussões. Daronco conversou com os capitães das equipes para ‘diminuir’ o ritmo. O aviso deu certo e aos 19 minutos, Pedro Rocha aproveitou cruzamento de Léo Cittadini e abriu o placar. O VAR revisou e anulou o lance por toque na mão. Aos 24, em contra-ataque rápido, Zaracho cruzou rasteiro e Keno empurrou para as redes. O Atlético-MG continuou no ataque e, em nova chance de contra-ataque, Hulk quase acertou o gol de cavadinha. Nos acréscimos, Keno quase ampliou. Uma confusão começou entre os jogadores e Daronco encerrou o primeiro tempo.

No segundo tempo, o Furacão tentou sair mais para o jogo e diminuir o placar, mas errava muitos passes. Aos 9, Canesin tentou de fora da área e o goleiro Éverson defendeu. Aos 10, Mingotti marcou um belo gol, mas estava impedido. Aos 30 minutos, Hulk aproveitou um contra-ataque e, de cavadinha, fez o segundo do Galo. Aos 41 minutos, Jaderson apareceu na pequena área para empurrar para as redes e diminuir o placar. No lance seguinte, Savarino deixou o dele, mas estava impedido. Sendo assim, o jogo terminou em 2 a 1.