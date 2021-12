Surto de Covid-19 no Real Madrid atinge Marcelo, Rodrygo e mais cinco

Mesmo com o surto, a partida contra o Cadiz, pelo Campeonato Espanhol, está mantida para este domingo, 19, no Santiago Bernabéu

O Real Madrid é mais um clube que está sofrendo com o avanço do novo coronavírus na Europa. Nesta quinta-feira, 16, os “Merengues” comunicaram que os jogadores Rodrygo, Marco Asensio, Gareth Bale e Andriy Lunin, além do auxiliar Davide Ancelotti, testaram positivo para Covid-19. Já na última quarta, Marcelo e Luka Modric já haviam sido diagnosticados com a doença. Em comunicado, a agremiação não informou qual é o quadro dos infectados. Mesmo com o surto, a partida contra o Cadiz, pelo Campeonato Espanhol, está mantida para este domingo, 19, no Santiago Bernabéu.