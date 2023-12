Jornal britânico compara Fluminense a time de aposentados

Time comandado por Fernando Diniz enfrenta Manchester City, da Inglaterra, pela final do Mundial de Clubes, nesta sexta-feira, 22

EFE/EPA/ALI HAIDER Fluminense derrotou o Al-Ahly, do Egito, na seminfla do Mundial de Clubes



O jornal britânico ‘The Telegraph’ fez críticas ao time do Fluminense antes da grande final do Mundial de Clubes da Fifa contra o Manchester City, que acontece nesta sexta-feira, 22, em Jeddah, na Arábia Saudita. Segundo a matéria, a escalação da equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz se assemelha àquelas vistas em torneios beneficentes disputados por ex-jogadores. O texto, assinado pelo jornalista Sam Wallace, ressalta que a equipe conta com sete jogadores veteranos, incluindo o goleiro Fabio, de 43 anos, o zagueiro Felipe Melo, de 40, e o lateral Marcelo, de 35. “Os campeões sul-americanos venceram a semifinal com uma escalação que contou com dois jogadores na casa dos quarenta, e mais cinco na casa dos trinta. O Fluminense terminou em sétimo lugar no Brasileirão, e pode parecer mais uma escalação do Soccer Aid do que um time pronto para enfrentar o poder dos campeões europeus de Guardiola”, diz trecho da matéria.

“Para vencer o Mundial, o Manchester City só precisa vencer uma escalação mais adequada ao Soccer Aid. O campeão sul-americano, Fluminense, tem uma mistura intrigante de veteranos e prodígios no caminho de Pep Guardiola”, escreve o jornalista Sam Wallace. O jornalista também compara o estilo de jogo das duas equipes e não acredita em uma vitória da equipe brasileira. Para surpreender o adversário na final, Diniz optou por fechar o treino para a imprensa nesta quarta-feira e existe a possibilidade de fazer alterações na escalação. O técnico busca encontrar estratégias que possam superar as expectativas negativas criadas pelo jornal britânico. As equipes se enfrentam às 15h (horário de Brasília).