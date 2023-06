Jornal espanhol revela transferência de Vitor Roque para o Barcelona por R$ 209 milhões

Atacante assinaria por cinco temporadas, mas anúncio depende de margem salarial a combinar

José Tramontin/athletico.com.br Vitor Roque, de 18 anos, deve assinar por cinco temporadas com o Barcelona



A jovem joia do Athletico-PR, Vitor Roque, de 18 anos, está fechado com o Barcelona e deve ser anunciado em breve. Isso foi o que revelou nesta terça-feira, 13, o jornal espanhol AS. De acordo com a publicação, a diretoria conseguiu um sim do jogador brasileiro e ele deve chegar na janela de transferências de julho. “A contratação está fechada em todos os sentidos, mas não pode ser oficializada enquanto não houver margem salarial suficiente para poder inscrever o jogador”, diz a reportagem. Lembrando que o Barcelona enfrenta problemas financeiros e precisa seguir um teto de gastos da La Liga. Sendo assim, é necessário liberar três jogadores para ter uma folha salarial condizente com novas contratações. Roque deve assinar por cinco temporadas e sua transferência está estimada em 40 milhões de euros (R$ 209 milhões, na cotação atual). O jornal destaca a ‘enorme capacidade goleadora e talento com a bola nos pés’ do atacante do Furacão. Vitor Roque é um dos grandes nomes do time paranaense, mesmo sendo tão jovem. Em duas temporadas pelo Athletico, são 61 jogos e 17 gols. Ele apareceu para o futebol em 2021 no Cruzeiro.