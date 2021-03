Jornalista esportivo Paulo Stein morre aos 73 anos por complicações da Covid-19

Em nota, a Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro (Acerj) lamentou o falecimento de Stein, que trabalhou em diversos veículos de comunicação do país,

Reprodução/SporTV Paulo Stein, jornalista esportivo, morreu em decorrência da Covid-19



Paulo Stein, conhecido jornalista esportivo, morreu neste sábado, 27, aos 73 anos, em decorrência de complicações provocadas pelo novo coronavírus. Internado com Covid-19 desde a última quarta-feira, 24, o narrador deu entrada no Hospital Rocha Maia, em Botafogo, onde foi diagnosticado com síndrome respiratória e transferido para o Hospital Estadual Anchieta, Zona Portuário do Rio, mas não resistiu. Stein deixa a mulher Vivianem e a filha Natasha.

Em nota, a Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro (Acerj) lamentou o falecimento de Stein, que trabalhou em diversos veículos de comunicação do país, como “O Estado de S.Paulo”, “Rede Manchete”, “RecordTV”, “ESPN”, “SporTV”, “Premiere”, entre outros. “A Acerj lamenta informar que morreu neste sábado, dia 27, o jornalista Paulo Stein, 73 anos, por complicações da Covid-19, no hospital Anchieta, no Caju. Referência do jornalismo esportivo, Paulo Stein será cremado no Caju na tarde deste domingo, na presença apenas da família.”